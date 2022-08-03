Erdoğan’ın KPSS hamlesinin perde arkası: ‘Belki Kılıçdaroğlu ÖSYM kapısına gidecekti’

ALTAN SANCAR

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yediiklim Yayınevi’nin deneme kitabındaki soruların aynısının KPSS’de çıkmasından sonra görevden alındı; Devlet Denetleme Kurumu (DDK) devreye sokuldu. Kararların arka planına Diken ulaştı.

Kararda Aygün’ün attırdığı öğrenilen tweetler ve basının karşısına çıkmaması etkili oldu.

Diken’e konuşan AKP’li bir kaynağa göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DDK ve görevden alma hamlesiyle muhalefetin konuyu ‘istismar etmesini’ önledi.

Fotoğraf: Reuters/AA/Diken

Geçen pazarki KPSS A Grubu sınavında yer alan soruların, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarındaki sorularla birebir örtüşmesi büyük tartışma yarattı.

ÖSYM, tartışmaların büyümesi üzerine yalnızca sosyal medya hesabından “Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” yazmakla yetindi.

Açıklama sonrası tepkiler büyüyünce kurumun başkanı Aygün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.

‘Basın karşısına çık’ denmiş

Fotoğraf: AA

Görevden alma kararının arka planına Diken ulaştı.

Aygün’se basının karşısına geçmek yerine kurumun sosyal medya hesabından iddiaları reddeden bir açıklama paylaştı. Bunun üzerine AKP’de “2010’da yaşananlar tartışılıyor, bu tavır imajımıza zarar veriyor” sesleri yükseldi.

Erdoğan talimat verdi

Tüm bunların ardından durum Erdoğan’a aktarıldı ve Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) devreye girmesinin olumlu olacağı fikri iletildi. Erdoğan da DDK’yı devreye alırken, Aygün’ün de görevden alınması talimatını verdi.

DDK müfettişlerinin yapacağı inceleme sonucundan aralarında Aygün’ün de bulunduğu bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği de AKP’deki beklentiler arasında. AKP’lilere göre sınavın iptali konusunda yorum yapmak için henüz erken.

Diken’e konuşan AKP’li bir kaynağa göre Erdoğan, DDK ve görevden alma hamlesiyle muhalefetin konuyu ‘istismar etmesini’ önledi. Kaynak, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız DDK’yi devreye sokmasa ve görevden alma kararını vermeseydi Kılıçdaroğlu başta muhalefet konuyu istismar edecekti. Belki de Kılıçdaroğlu ÖSYM kapısına gidecek ve bu yaşananları fırsata çevirmeye çalışacaktı. Cumhurbaşkanımız bu adımlarıyla muhalefetin istismarını önlerken, konuya gösterdiği hassasiyeti de ortaya koydu.”