KPSS’ye bir inceleme de YÖK’ten

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olmasına inceleme başlattı.

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Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayımlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

DDK, inceleme kapsamında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Diken’e konuşan AKP’li kaynaklara göre DDK müfettişlerinin inceleme sonucunda aralarında Aygün’ün de bulunduğu bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği de AKP’deki beklentiler arasındaydı. AKP’lilere göre sınavın iptali konusunda yorum yapmak için henüz erken.

YÖK’ün Twitter hesabı üzerinden şunlar yazıldı: “2022 KPSS’de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetlemeyle eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”