Ankara’da cemevlerine saldırıda bir tutuklama

Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevlerine saldırıda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Fotoğraf: ANKA haber ajansı

Ankara’da 30 Temmuz Cumartesi Aleviler için ‘matem ayı‘ olan ‘Muharrem Orucu’nun ilk gününde beş ayrı cemevine saldırı düzenlenmişti. Saldırılar sonrası gözaltına alınan bir kişi için emniyetin avukatlara, ‘meczup olduğu kanaati uyandığını’ söylediği belirtilmişti.

Bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı saldırıların hedefinde Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi vardı.

Saldırgan aynı gün Eskişehir’e giderken yakalanmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, saldırganın A.O.K. olduğunu açıklamıştı.

Ankara başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K.’yle irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.O.K., Ç.C.B. ve B.G, Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan şüphelilerden saldırgan A.O.K. ‘dini değerleri aşağılamak’tan tutuklandı. Diğer şüphelilerse konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.