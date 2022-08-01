TRT’deki Alevi konukları, Soylu’nun danışmanı ‘mülakat’tan geçirmiş

Muharrem ayı dolayısıyla TRT’de 12 gün boyunca yayımlanacak üç programın Alevi yazar, akademisyen ve dede konukları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı ve aynı zamanda diş hekimi olan Ali Arif Özzeybek tarafından mülakata çağrıldı.

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TRT’nin her yıl hazırladığı Muharrem ayı için bu yıl da üç ayrı program hazırlanması planlandı. Ama bu yıl programlara katılacak Alevi akademisyen, yazar ve dedeler ilk kez mülakata sokuldu.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre yetkinliklerini doktora tezleri, yayınlardan alan ve Alevi toplumunda kabul görmüş isimler, Soylu’nun danışmanlığını yapan ve asıl alanı diş hekimliği olan Prof. Dr. Ali Arif Özzeybek tarafından mülakattan geçirildi.