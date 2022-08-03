Bakan Varank’ın açtığı OSB iki yıl dayanamadı

Erzurum’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Ekim 2020’de açılan Erzurum İkinci Sanayi Bölgesi (OSB) yanlış yer seçimi nedeniyle harabeye döndü.

Heyelan nedeniyle birçok fabrika ve meslek lisesi yıkılırken, yıkılma riski süren fabrikalarda da 1200 civarında işçi çalışıyor.

Fotoğraf: Diken-AA/ANKA

2 bin 160 dönüm alana inşa edildiği belirtilen OSB’de, fabrika ve meslek lisesi binasının yıkıldığı, binaların desteklenmesi için örülen istinat duvarlarıyla yollarda oluşan çatlaklar görüldü.

ANKA’nın haberine göre yıkılan ve yıkım tehlikesi olduğu için boşaltılan fabrikalardaki işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığı belirtildi.

Henüz yıkılmayan ama risk taşıyan fabrikalardaysa 1200 dolayında işçinin çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, büyük reklamlarla açılan sanayi sitesinin hüsranla sonuçlandığını söyleyerek şunları anlattı: “İlk zemin etüdü 15 metreye kadar yapılmış. Yerli bir firmaya yaptırılmış. Halbuki burada çok daha derin bir heyelan sorunu olduğu daha sonra tespit edilmiş. Burası 216 hektarlık bir alan. 216 hektarlık alanda da 100’ün üstünde firma faaliyet gösterecek ve 12 bin kişiye istihdam sağlanacak diye açıklamalar var. Fakat daha sonra uluslararası bir firmaya zemin etüdü yaptırılıyor. Zemin etüdünde ortaya çıkıyor ki asıl heyelan 25 metre yerin daha altında. Kaymalar da başladıktan sonra fabrikalar boşaltılıyor.”

‘Çok işler yapacak potansiyele sahip’

Erzurum’daki OSB’yi Ekim 2020’de açan Bakan Varank, şunları söylemişti: “Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapacak bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için son sekiz senede özel sektörün 2 buçuk milyar liralık yatırımını, teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 8 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı. 4 bin KOBİ, bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından, KOSGEB desteklerinden faydalandı. Şehrimizdeki üç organize sanayi bölgesi ve dokuz sanayi sitesine toplamda 320 milyon liralık düşük faizli uzun vadeli kredi kullandırdık. Birinci OSB’deki elektrik enerjisi nakil hattı projesini inşallah seneye tamamlıyoruz. Su ve doğalgaz altyapısına da 2,5 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Bu proje sayesinde, bölgedeki sanayicilerimizin elektrik maliyetleri ortalama yüzde 14 azalacak.”