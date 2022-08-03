Anket: AKP yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor

Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP, asgari ücretteki temmuz zammına ve dış politikadaki hamlelerine rağmen yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor.

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Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemki anketlerde cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor.

Teşkilatlara ‘seçime hazırlanın’ talimatı verilen AKP’de bu inişi durdurmak için hamleler de işe yaramıyor.

Aksoy Araştırma’nın 30’uncu hafta araştırmasına göre AKP’nin oyu yüzde 29,7 olarak ölçüldü. İktidar partisini takibini sürdüren CHP’yse yüzde 28,8 seviyesinde.

Ankette partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 29,7

CHP: Yüzde 28,8

İYİ Parti: Yüzde 14,0

HDP: Yüzde 10,0

MHP: Yüzde 7,8

DEVA Partisi: Yüzde 2,5

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

Diğer partiler: Yüzde 5,2

Aynı şirketin son anketleri

Aksoy Araştırma’nın 30 Mayıs’ta yayımladığı ankette, AKP’nin oy oranı yüzde 30,1’di. Bu oran haziranda 29,4’e düşmüştü.

Diğer şirketlerin anketleri

ORC Araştırma’nın temmuz anketinde AKP yüzde 27,1, CHP yüzde 24, İYİ Parti’yse yüzde 22,1 olarak ölçülmüştü.

MetroPOLL Araştırma’nın temmuz anketinde de önceleri partisine göre daha fazla oy oranına sahip olarak ölçülen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefetin beş olası ortak adayı tarafından da ikinci turda geçildiği ölçülmüştü.