Dolar/TL 18 eşiğindeki seyrine devam ediyor

Dolar/TL, hafta başından bu yana 18 seviyesi eşiğinde yatay seyrini korurken bugün açıklanan yeni enflasyon verileriyle 20 Aralık 2021’deki ‘Kur Korumalı Mevduat’ müdahalesinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 79,6’ya yükseldi. Aylık artışsa yüzde 2,37. Üretici fiyatları aylık bazda 5,17 artarken, yıllık bazda 144,6’ya yükseldi. Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre de dış ticaret açığı 10,6 milyar dolar oldu. Ülkenin risk primi (CDS) de tarihi seviyelerde

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göreyse, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,03, yıllık bazdaysa yüzde 176,04 arttı.

Dolar/TL saat 17.57 itibariyle 17,96 seviyesinde işlem görüyor.

Türk Lirası’nın değer kaybı sürerken Erdoğan, Merkez Bankası’na (MB) ekonomide karşılığı bulunmayan ‘faiz neden enflasyon sonuç’ teorisiyle faizi indirmesi için baskı yapmıştı. Dünyanın önde gelen merkez bankaları Covid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle durgunlaşan ekonomiden dolayı faizi artırırken, Erdoğan’ın aynı zamanda dini bir söyleme de dayanarak ”Nass böyle emrediyor” diyerek kararında inat etmesi krizi daha da derinleştirdi.

Bu şartlar altında, geçen yıl yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, nisan sonundan haziran sonunda açıklanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14,8’lerden 17,5’e kadar yükselmişti.

BDDK kararıyla kur haziranın son haftasında 16’ya kadar geriledikten sonra tekrar neredeyse aralıksız değer kaybetmeye başladı ve 18 seviyesine yaklaştı.