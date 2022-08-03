ENAG’a göre yıllık enflasyon sabit kaldı

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,03, yıllık bazdaysa yüzde 176,04 arttı.

ENAG, haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55’e çıktığını, aylık artışın yüzde 8,31 olduğunu duyurmuştu.

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Bağımsız enflasyon araştırma grubu, temmuz verilerini bu sabah açıkladı. Buna göre enflasyon geçen aya göre yüzde 5,03’lük artışla yıllık bazda yüzde 176,04’e yükseldi. Verilere göre enflasyon yılbaşından bu yana yüzde 80,35 arttı.