Mercan Dede, Sezgin Baran Korkmaz ve Demet Akalın’ı ‘benzetti’

Besteci, yapımcı, neyzen Mercan Dede, ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’yle suçlanan Sezgin Baran Korkmaz ile bir mekanda garsonun başından aşağı şampanya dökmesiyle gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın’ın ortak noktalarını yazdı.

Mercan Dede (Arkın Ilıcalı) Instagram hesabındaki paylaşıma, Sezgin Baran Korkmaz ve Demet Akalın’ı tanımlayarak başladı:

“Birisi dolandırıcılık , para aklama suçlarından şu anda Amerika’da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz; özel bir gecede bulaşıkçı olarak çalışırken tabaklardan topladığı döner artıklarını, daha sonra sokakta taze, yeni döner gibi satarken yakalanışını anlatıyor ve oradaki ‘seçkin’ kitle kahkahalarla alkışlıyor.

İkincisi modellikten pop starlığa zıplayan milyonların takip ettiği Demet Akalın. Kurgu ya da değil (her iki ihtimal de birbirinden rezalet) güya tadını beğenmediği şampanyayı oradaki garsonun başına döküyor. Yine alkışlar. Daha sonra da zeka seviyesine uygun açıklamalarla güya durumu kurtarmaya çalışıyor.”

Yazısına “Peki bu alakasız iki insanın ortak noktası nedir” diye sorarak devam eden Mercan Dede cevabı yine kendi verdi:

“Öncelikle görgüsüzlükleri; para pul şan şöhret sahibi olmanın verdiği cahil cesaretini sanki medeni cesaret gibi yansıtma çabaları. Ardından her ikisinin bolca basına yansıyan fakire fukaraya yardım etme hikayeleri.

Yani sanki birilerine yardım ediyor olmaları onlara garip, ucuz, utanç verici davranma hakkını veriyor.“

Çürümüş meyveye üşüşen sinekler

Mercan Dede meyve ile ve toplumun çürümesi arasındaki benzerliğe de değindi:

“Nasıl bir meyvenin çürümüşlüğü önce yumuşaması, renginin değişmesi, kokusunun ağırlaşması ve sonra üzerlerinde uçuşan meyve sineklerinden anlaşılırsa, kokuşan, çürümüş bir toplumun belirtileri de işte o toplumda el üzerinde tutulan popüler insanların bu tür utanç verici hallerinden ve bu rezillikleri alkışlayan kitleler üzerinden anlaşılır.”

Onur mu para mı?

Güncel bir anketten bahsedenMercan Dede, insanların ‘onur mu para mı’ sorusuna verdikleri cevabı aktardı:

“Geçenlerde bayağı bir insanın katıldığı ankette insanlara onurlu bir insan ve zengin bir insan olmak arasında tercihleri soruldu. Katılanların neredeyse yarıya yakını zengin olmak istediklerini belirtti.

“Yani; ‘çal çırp, yalan söyle, üç kağıtçılık, dolandırıcılık, çıkarın için hiçbir ahlaki kaygı duymadan kariyerin için ne gerekiyorsa onu yap, yeterki çok zengin ol, yemişim haysiyeti, onuru’ diyor bu insanlar.”

Sonra İlhan İrem neden kabuğuna çekildi

Mercan Dede yazını abdal Neşet Ertaş ve geçen hafta kaybettiğimiz müzisyen İlhan İrem’den bahsederek tamamladı:

“İşte bunun sonucu; sahnede sıcaktan dolayı ceketini çıkarmak için izin isteyen Neşet Ertaş’lardan, garsonun kafasına şampanya döken ucuz insanlara ve bunları alkışlayan sığ bir topluma dönüştük.

Sonra insanlar İlhan İrem gibi sanatçıların neden kabuklarına çekildiklerini soruyor.

İnsan oldukları ve insan gibi insan olmanın kabul görmediği bir toplumda yaşadığımız için.“