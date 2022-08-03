Kılıçdaroğlu’dan Roboski’ye ‘helalleşme’ ziyareti

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla, 28 Aralık 2011’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçakların bombalaması sonucu 34 kişinin öldürüldüğü Roboski’ye gidecek.

‘Helalleşme’ kapsamındaki ziyarette, Kılıçdaroğlu’na eşiyle birlikte sadece CHP’nin ‘A takımı’ndan birkaç isim eşlik edecek.

Fotoğraf: Diken/CHP

28 Aralık 2011’de saat 21:39 ile 22:24 arasında, TSK uçakları, Irak sınırındaki Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde kaçakçılık yapan 19’u çocuk 38 kişinin üzerine dört adet bomba bırakmış, katliamda 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Mağdur edilen gruplarla helalleşme turlarını sürdüren Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki durağı Roboski olacak.

CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yarın öğlen köyde olması bekleniyor.

CHP’li kaynaklara göre, ziyaret yalnızca siyasi bir ziyaret değil, aynı zamanda ‘bir ailenin acılı ailelere ziyareti’ olarak yorumlamak da mümkün.

Ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP’li siyasetçiler eşlik etmeyecek, yalnızca CHP liderinin ‘A takımı’ndan bazı isimler yanında olacak.

Kılıçdaroğlu yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle görüştükten sonra köyden ayrılacak.

Roboski aileleri daha önce Adalet Yürüyüşü’nde de Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelip görüşmüştü.