Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ turu: 28 Şubat mağdurunu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ görüşmelerini sürdürüyor. Dün ‘Balyoz’ davası mağduru emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bugün de 28 Şubat mağduru öğretmenin evine konuk olarak, ‘kalıcı çözüm’ vurgusu yaptı: “Bu meseleleri sistematik bir yolla çözdüğümüz zaman devlet mağdurlarla helalleşmiş olacak.”

CHP liderinin sürpriz ‘helalleşme’ ziyaretlerinin yaz boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Dün, ’Balyoz’ davasında yaklaşık dört yıl tutuklu yargılanan ve daha sonra beraat eden emekli amiral Kutluk’u evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ mesajını yenilemişti.

Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ turları kapsamında bu kez 28 Şubat’ta mesleğinden edilen eski bir öğretmeni ziyaret etti.

‘Birbirini kucaklayan bir toplum’

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla öğretmenin evinde kahvaltı eden Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere konuştu. Burada toplumsal barış mesajı veren Kılıçdaroğlu, öğretmenin yaşadığı mağduriyetlere de değindi:

“Birbirini anlayan, birbirini kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Bunun da öncülüğünü yapmak gerekiyor, çaba harcamak gerekiyor. Geçmişteki yaraları bir şekliyle tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi. Mağduriyetleri dolayısıyla bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bugün eşim Selvi hanımla birlikte bir öğretmenimizin sabah kahvaltısındaydık. Öğretmenimiz 28 Şubat mağduru bir öğretmen 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak birinci sınıftaki çocuklara verdiği önemi, değeri anlattı. Onlara nasıl kucak açtığını bir şekliyle ifade etti. Yedi müfettişin kendisini nasıl sorguladığını ve görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanı hissettirmemek için özel bir çaba sarf ettiğini bir şekliyle anlattı.”

Kalıcı çözüm için sistematik yol

Devletin bu tür haksızlıklar için mağdurlarla ‘helalleşmesi’ gerektiğini ve bu yapılırsa bu tür sorunlara kalıcı çözüm oluşturulacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, ‘sistematik bir yol’ önerisi sundu:

“Devletin yapılan bu haksılıklar dolayısıyla, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil; insanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de bizim, toplumun, herkesin öncülük etmesi lazım, medyanın mücadele etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi geriyor. Bu meseleyi sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor. Günlük politikalarla değil, sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor. Ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz zaman zaten devlet olarak helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.”