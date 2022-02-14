CHP’den video: Helalleşme yolculuğu başladı

CHP’nin Twitter hesabı üzerinden “Helalleşme yolculuğu başladı” diye yazılarak partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu bir video paylaşıldı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, geçmişte partisinin hataları olduğunu ama artık sevginin kazanmasını istediğini geçen yıl kasım ayındaki bir mesajıyla anlatmıştı: “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım…”

CHP’nin Twitter hesabından paylaşılan videoya şu not düşüldü: “Kutuplaştırıcı bütün söylemleri tarihe gömüp kucaklaşmak, birlik ve beraberlik bayrağını şanlı bayrağımız gibi dalgalandırıp, birbirimizle helalleşebileceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için bir milat olsun istiyoruz.”

Videoda konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söylüyor: “Sevgili halkım, iktidarlar hep değişti ama bu ülkenin makus talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden iktidara gelmekten daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin makus talihini değiştirmek istiyorum. Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. O kadar ağır yaralarımız var ki, o kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum.

Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun, yaralarımızı iyileştirmek için, geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak. Dün de birlikte gitti cancağızım ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”