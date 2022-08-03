Erdoğan, AKP teşkilatına ‘İç tartışmaları bırakıp kenetlenin’ talimatı vermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da AKP teşkilatına ‘tartışmaları bırakıp seçim için çalışmaya başlama’ talimatı verdiği belirtildi.

Seçimlere 10 ay kaldı. İktidar partisi AKP’ninse anketlerdeki düşüşü sürüyor. Bu durumla ilgili olarak AKP yönetimi ‘safları sıklaştırma’ peşinde. AKP’de daha önce görev almış ancak şimdi uzak duran isimleri geri kazanmak için ‘seferberlik’ başlatıldığı belirtilmişti.

Erdoğan da konuyla ilgili sahada.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısının bir kısmında Erdoğan’ın partisinin teşkilatına yaptığı konuşmayı yazdı. Yazının ilgili bölümü şöyle: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da AK Parti teşkilatlarıyla bir toplantı yapmıştı. 2023 seçimlerine yönelik mesajlarını burada veriyor. İlçelere aldıkları oy oranını soruyor. Örneğin Altınordu ilçesi. ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 76, milletvekili seçiminde yüzde 56 aldık’ diye yanıt veriyor. Erdoğan, ‘O yüzde 76’yı 80’e çıkarın. Milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimini birbirinden ayırtmayın. Milletvekili seçiminde de oy oranını artırın. Bu saatten sonra seçimlere çalışın. İç tartışmaları bir kenara bırakın, birbirinize kenetlenin, seçime çalışın’ diye talimat veriyor.