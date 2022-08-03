Erdoğan ‘KYK faizleri silindi’ dese de borçlar katlanıyor, ‘bloke’ler yağıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları muamması sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Temmuz’da faizlerin silindiğini açıklasa da alınan kredilerin geri ödemesi katlanmaya devam ediyor. Bazı borçlularsa hesap blokeleriyle karşı karşıya.

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KYK borçlarının faizi, mezunların borçlarını temmuz başında sosyal medyada paylaşmasıyla gündem olmuş, faizlerin anaparanın üç katına kadar çıktığı görülmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mezunlara, “Faizleri ödemeyin” çıkışından kısa bir süre sonra Erdoğan kabine toplantısının ardından faizlerin silindiğini açıklamıştı. Erdoğan’ın açıklamasına rağmen KYK borçlarıyla ilgili muamma sürüyor.

Borçlular, borçlarının hala faizli olduğunu ve her geçen gün faizin artığını söylüyor. Bunun haricinde, Erdoğan’ın açıklamasından sonra faizli borçlar nedeniyle hesap blokeleriyle karşı karşıya kalan borçlular bulunuyor.

‘Arkadaşlarımızın borçlarına faiz ekleniyor, hesapları bloke ediliyor’

Konuyla ilgili Diken’e konuşan KYK Borçluları Hareketi İç Anadolu Temsilcisi Ufuk Karakuş, şunları dedi: “Hala arkadaşlarımızın borçlarına faiz eklendiğini biliyoruz. Bize ulaşan arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra da borçlarından ve icralardan ötürü hesaplarına bloke koyulduğunu, hesaplarındaki paralarının borçları karşılığında tahsil edildiğini söyledi. Ödenen borçlar, mevcut faizli borçlarımız üzerinden yapılıyor.”

‘Henüz yasa çıkmadı’

Erdoğan, faizlerin silindiğini söylese de devlet dairelerinde konuyla ilgili henüz herhangi resmi bir uygulama yok. Karakuş da mevcut durumun borçlarla ilgili düzenlemenin yasallaşmadığından dolayı olduğunu dile getirerek, “KYK Borçluları Hareketi olarak konunun takipçisi olacağız” dedi.

Sistemden borçlar görüntülenemiyor

Borçları e-devlet’ten sorgulayanlar faiz tutarının silindiğini ancak faizli borcun ana para yerine geçtiğini söylemişti. Erdoğan’ın açıklamasından kısa bir süre sonra sisteme erişim kesilmişti yani sistem üzerinden borçlar şu an görüntülenemiyor.