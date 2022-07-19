Faizler silindi: KYK borçlularının diğer talepleri neler?

MEHMET BARAN KILIÇ

Enflasyon farkıyla devasa oranda gelen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizi, mezunların borçlarını sosyal medyada paylaşmasıyla gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mezunlara yönelik “Faizleri ödemeyin” çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün faizlerin silindiğini açıkladı. Diken’e konuşan KYK borçluları faizlerin silinmesini olumlu karşılasa da, bunun yeterli olduğunu söyleyen kadar yetersiz olduğunu dile getiren de var.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 10 gün önce KYK borçluları, çok yüksek gelen faiz tutarlarını sosyal medyada paylaştı. Faizlerin anaparanın üç katına kadar çıktığı görülüyordu.

Borçlar gündem olduktan sonra siyasiler işe dahil oldu. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” demişti.

Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda. https://t.co/Dzlklm5uCy — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 10, 2022

Kılıçdaroğlu’nun çıkışından sonra hükümet cephesinden de açıklamalar gelmeye başlamıştı. Gençlik ve spor bakanı ‘bunun faiz değil enflasyon farkı’ olduğunu söyleyip gençleri ‘enflasyona’ yedirmeyeceklerini dile getirmiş, hükümet yetkilileri konuyla ilgili çalıştıklarını ve kabine toplantısından sonra Erdoğan’ın sonucu açıklayacağını söylemişti.

Erdoğan da dün, ‘enflasyon farkının’ silindiğini, borçlulardan sadece ana paranın geri isteneceğini açıklamıştı.

Diken’e konuşan KYK borçluları, faizlerin silinmesini olumlu karşılasa da bunun yeterli olup olmadığı konuşunda görüş ayrılıkları var.

KYK Borçluları Hareketi: Anapara da silinmeli

KYK Borçluları Hareketi İç Anadolu Temsilcisi Ufuk Karakuş “KYK borçlusu gençlerin asıl talebi borçların tamamen silinmesidir” dedi. Faizlerin silinmesinin mücadelelerinin bir kazanımı olduğunu dile getiren Karakuş şunları kaydetti: “Faizlerin silinmesi, birçok arkadaşımızın istediği bir sonuç ancak altı milyon borçlu ve 400 bin icralık arkadaşımız var. Bunların birçoğu aile desteğiyle, asgari ücretle veya daha az bir miktarla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Evet, ödeyebilenler için faizlerin silinmesi güzel bir gelişme ama yetmez, anapara da silinmeli.”

‘Holdinglere aktarılanın yanında…’

KYK borçlusu Mahmut Gökhan Duran da faizlerin silinmesini olumlu karşılarken, anaparanın da silinmesi gerektiğini düşünüyor. Duran “Cemaatlere, vakıflara, holdinglere aktarılan paralar ortadayken KYK borçları, bunun yanında hiçbir şey” dedi, borçlarla gençliğin ipotek altına alındığını söyledi. Duran, ayrıca, borçların öğrencilere karşı sopa olarak kullanıldığını çünkü iktidarın gençlerle başka türlü baş edemeyeceğini bildiğini belirtti.

Bir diğer KYK borçlusu Erol Alınak da KYK borçlarının ‘beşli çete’ye aktarılan paranın yanında hiçbir şey olduğunu söyleyerek “Borçlar tümden silinmeli, icralar kaldırılmalı” diyor.

Muhalefet, devletten aldığı ihalelerle daha da zengileşen iktidara yakın inşaat şirketlerini ‘beşli çete’ olarak anıyor.

‘Borçlar silinene kadar devam ‘

KYK Borçluları Hareketi’nden Karakuş, anapara da silinene kadar anayasal haklar çerçevesinde mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek “Hükümetin, bize vermediği parayı affetmesi kulağa komik geliyor. Muhalefetin de bunu onaylaması bizi hiç anlamadığını gösteriyor” dedi.

‘Faizlerin silinmesi yeterli’

Anapara silinmeli görüşünün yanında ismini vermek istemeyen bazı KYK borçluları da “Aslında KYK borçları yüksek faiz oranlarından dolayı gündem oldu. Faizlerin silinmesi makul olanıydı. Sonuçta bu borcu bilerek aldık. Faizler astronomikti ve silinmesi iyi oldu. Anapara bir şekilde ödenir” görüşünde birleşiyor.

Faizli tutar anaparanın yerine geçti iddiası

Bazı KYK borçluları, Erdoğan’ın “Enflasyon farkı silindi” açıklamasından sonra, e-devlette, faizin silindiğini ancak faizli tutarın anaparanın yerine geçtiğini iddia ediyor.

Önceden ana para 18 bindi, faizli 25 bindi. Reisin açıklamasından sonra ana para 25 oldu. Umarım bir açıklaması vardır yoksa skandal yani#kykborcu #kykkredi pic.twitter.com/Wh7L568jAD — Nesrin Çetin (@1nesrincetinn) July 18, 2022

Değişikliğin bilerek mi yapıldığı yoksa sistem hatası mı olduğu henüz belli değil. Kendi hesaplarında böyle bir değişiklik olmadığını iletenler borçlular da var. Hükümetten, konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.