Akşam Postası / 28 Nisan 2023

Bayraktar ‘sataştı’, Kılıçdaroğlu nezaketi bozmadı

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir uzay projesi için işaret ettiği Sierra Nevada (SNC) adlı şirketi hedef aldı. Kılıçdaroğlu’ysa Bayraktar’ın paylaşımına nazikçe yanıt verdi.

‘Öcalan’la görüşme’ iddiasına bir doğrulama daha

İktidarın, İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiası gündemdeki yerini korurken, gazeteci Murat Ağırel, bürokratlardan edindiği bilgilere göre söz konusu görüşmenin 28 Mart’ta olduğunu söyledi.

Emek ve özgürlük ittifakı Kılıçdaroğlu’na desteğini resmen duyurdu

Emek ve özgürlük ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan İstanbul’da karşı karşıya

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhur ittifakınının cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki mitingleri 7 Mayıs’ta.

Soylu’nun iyice gözü döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yine LGBTİ+ bireyleri hedef gösterdi: “Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var.”

Demirtaş, Soylu’yu ‘rahatlattı’: Hapiste düşünecek çok zamanın olacak

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çıkıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Bekir Bozdağ’ın ‘beyninden girip ağzından çıktı’

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, ‘şampanya’lı ’emanet’li sözleri nedeniyle topa tutulan Adalat Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘beyninden girip ağzından çıktı.’

Skandal dolandırıcılık: Yeni bilgiler

Diken, Denizbank’ın bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili yeni bilgilere ulaştı.

İktidar son bir ayda 160 bini aşkın personel alımı müjdeledi

Seçimler yaklaşırken iktidar, bakanlıklara ve bazı kurumlara personel alımına hız verdi. Buna göre tamamına yakını seçim öncesi sonuçlanacak şekilde 160 bini aşkın personel ve öğretmen alınacak.

Skandal dolandırıcılık: Denizbank’a ihtarname çekilmiş

Bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili olarak Denizbank’a ihtarname gönderildiği ortaya çıktı.

‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’e 2 bin 504 yıl hapis

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ü, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı’ suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.