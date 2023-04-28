Bozdağ şampanya patlatınca ‘AKP çocukları’ arşivi döküldü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ‘şampanya’ çıkışıyla gündeme oturunca, AKP’lilerin şatafatlı hayatlarını ifşa eden ‘AKP Çocukları’ adlı hesabın arşivleri paylaşıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştireyim derken kullandığı ifadeler tepki çekmeye devam ediyor.
Bozdağ şunları söylemişti: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.“
Bozdağ’ın sözleri, ‘AKP Çocukları’ adlı hesabı harekete geçirdi. Twitter’daki bu hesapta bazı AKP’lilerin aşırıya kaçan yaşam tarzı ifşa ediliyor. Hesaptan bugüne kadar paylaşılan birçok görüntü Bozdağ’ın açıklamasından sonra yeniden hatırlatıldı.
‘AKP Çocukları’nın arşivinden dökülenler şöyle: