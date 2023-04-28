Bozdağ şampanya patlatınca ‘AKP çocukları’ arşivi döküldü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ‘şampanya’ çıkışıyla gündeme oturunca, AKP’lilerin şatafatlı hayatlarını ifşa eden ‘AKP Çocukları’ adlı hesabın arşivleri paylaşıldı.

Bekir Bozdağ, şampanya açıklamasıyla gündemde. (AA)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştireyim derken kullandığı ifadeler tepki çekmeye devam ediyor.

Bozdağ şunları söylemişti: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.“

Bozdağ’ın sözleri, ‘AKP Çocukları’ adlı hesabı harekete geçirdi. Twitter’daki bu hesapta bazı AKP’lilerin aşırıya kaçan yaşam tarzı ifşa ediliyor. Hesaptan bugüne kadar paylaşılan birçok görüntü Bozdağ’ın açıklamasından sonra yeniden hatırlatıldı.

‘AKP Çocukları’nın arşivinden dökülenler şöyle:

Yapma işte bunu. Bir sürü işim gücüm var durduk yere sokma beni arşive. 👹 https://t.co/JyOjPmtWPw pic.twitter.com/H49PJrCDNk — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) April 27, 2023

Resmi içeceği Chivas Regal olan adamlar bize nasıl seçim kutlayacağımızı öğretmesin bir zahmet. @bybekirbozdag https://t.co/So59UblgC0 — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) April 27, 2023

Seçimi kazansa hem çakarla hem viskiyle kutlayacak adamlar evinde iki tek atacak adama edepsizce şarlamasın. @bybekirbozdag #AkpÇocukları https://t.co/ub0uH2cgkR — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) April 27, 2023

Her şeyi bayrak türban din iman arkasına gizlemeye o kadar alışmışsınız ki. @bybekirbozdag https://t.co/OVFTOVjXVI — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) April 27, 2023

AKP Çocukları’nın favori içeceği kokoyu -namı diğer Pudra Şekeri- anmışken bu alanın fenomen ismi, AKP Genel Başkan Yardımcısı danışmanı Koko Kürşat’ı hatırlamamak olmaz. Serisi şuradaydı. @bybekirbozdag https://t.co/jGNnm0d4rx — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) April 27, 2023

Uyuşturucuyu sadece kullanmıyor, aynı zamanda satıyorlar. AKP Çocukları viski, şampanya, koko seçim kutlarken pek çok genç onların sattığı zehrin pençesinde kıvranıyor olacak. @bybekirbozdag #AkpÇocukları https://t.co/IcMsCstGDZ — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) April 27, 2023