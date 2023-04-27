Bakan Bozdağ şampanya reklamı yaptı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, millet ittifakını eleştirirken ‘şampanya patlattı.’

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Şanlıurfa’dan milletvekili adayı Bozdağ kentteki eşraf buluşmasında, millet ittifakının seçimi kazandığında bunu sabaha kadar şampanya eşliğinde kutlayacağını dile getirdi.

AA’nın aktardığına göre Bozdağ, şöyle konuştu.

* 14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim.

* Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa’nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD’nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi “Cevabı ABD’ye verdik, AB’ye verdik, Türkiye’nin seçimi Londra’da, Washington’da değil Şanlıurfa’da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa’nın asil insanları tayin eder” diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır.

* Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.