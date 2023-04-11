AKP’de Bozdağ’ın adaylığına Şanlıurfa’dan itiraz

ALTAN SANCAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın AKP’nin Şanlıurfa birinci sıra adayı gösterilmesi parti teşkilatında ve bugüne kadar iktidarı destekleyen aşiretlerde rahatsızlık yarattı. Şikayetler genel merkeze iletilse de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kararlı olduğu’ yanıtı alındı.

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AKP’de, Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışında tüm bakanlar birinci sıradan milletvekili adayı oldu.

Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilecek bakanlar sayesinde AKP, kaybolan desteği geri kazanma peşinde. Ancak bu planın Şanlıurfa’da işlemediği görülüyor. Listelerle ilgili en büyük itirazlardan biri Şanlıurfa’dan geldi.

Bakan Bozdağ’ın adaylığıyla birlikte kentteki AKP teşkilatlarından genel merkeze oy kaybı uyarısı yapıldı. Kentin dışarıdan getirilecek adaya mesafeli olacağı, listenin ‘kent gerçekliği ile uyuşmayacak şekilde’ danışılmadan hazırlanmasına itiraz edildi.

Bugüne kadar büyük bölümü AKP’ye destek veren İzol ve Şeyhanlı aşiretlerinin bir bölümünün de AKP’ye tepkili olduğu belirtildi. Liste dışı kalan Kasım Gülpınar ve listelerde yer bulamayan Zülfikar İzol’un oy oranına etkisi olacağı beklentisi de Erdoğan’la paylaşılmak üzere iletildi. Genel merkezden gelen cevaptaysa Erdoğan’ın Bozdağ’ın adaylığı konusunda kararlı olduğu ve korkulan sonucun çıkmayacağı belirtildi.

Ayrıca AKP teşkilatlarında, partiden ayrılarak İYİ Parti’ye geçen Eşref Fakıbaba’nın, Meral Akşener tarafından Ankara’da kesin seçilecek yerden listeye alındığına da dikkat çekildi. AKP teşkilatlarında Fakıbaba’nın böylece Şanlıurfa’da seçim çalışması yürüteceği ve bunun kendilerinin aleyhine olacağı düşüncesi hakim olmaya başladı.

Kentte 2009’da Fakıbaba belediye başkanlığına aday gösterilmemişti. AKP’lilerin ise “Ceket koysak seçtiririz” dediği iddia edilmişti. AKP’den aday gösterilmeyen Fakıbaba bağımsız aday olarak seçimlere katılmış ve kazanmıştı.

Kentte Bozdağ’ın rakipleri arasında CHP’den Mahmut Tanal, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti’dense Emin Yetim yer alıyor.