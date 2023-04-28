‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’e 2 bin 504 yıl hapis

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ü, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı’ suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ü, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı’ suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıntılar geliyor…
Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’ya çıkıştı
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ü, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı’ suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.
İGDAŞ, 24 Nisan’dan bu yana doğalgaz sayaçlarının okunmasının durdurdu. Bu tarihten önce kesilen tüm faturaların olduğu gibi ödenmesi gerekiyor.
51’inci İstanbul Müzik Festivali’nde belirlenen ‘Yarının Kadın Yıldızları’ 11 Haziran’da Süreyya Operası’nda konser verecek.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama, Netflix’in yeni belgesel dizisi ‘Çalışma Hayatı: Bütün Gün Ne İş Yapıyoruz?’ için kamera karşısına geçti.
Deprem bölgesindeki çocukların psikolojik ve akademik ihtiyaçları için tasarlanan program, AÇEV ve James Dyson Vakfı’nın işbirliğiyle hayata geçiyor.
Bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili olarak Denizbank’a ihtarname gönderildiği ortaya çıktı.
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul ’daki mitingleri 7 Mayıs’ta.
Haluk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirince hedef aldığı Sierra Nevada (SNC) adlı şirketi öven bir haberi Twitter’da paylaşmış.
Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, beş film vizyonda. Özcan Alper’in yazıp yönettiği, ‘Karanlık Gece’ filmi beyazperdede.