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Yaramazlara biraz batar!

‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’e 2 bin 504 yıl hapis

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ü, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı’ suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fotoğraf: AA (Jet Fadıl’ın 2017’deki tahliyesi)

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