‘Jet Fadıl’ hakkında yeniden tutuklama kararı: 6 bin 140 yıla kadar hapsi istendi

‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, ‘Caprice Gold’ ile ‘Caprice Maldivler’ adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen Akgündüz’ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 bin 140 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Fadıl Akgündüz Siirt’ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.

Akgündüz’ün yeğeni sanık Mehmet Salih Obut ile çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanık Fadıl Akgündüz’ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 1842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapsi istendi.

Sanıklardan Mehmet Salih Obut’un aynı suçtan 1803 yıldan 6 bin 10 yıla kadar hapsinin istendiği mütalaada, sanıklardan Avniye Obut ile İbrahim Obut için 1800’er yıldan 6 biner yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, diğer sanıklar Mehmet Fatih Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Fidan Kılbaş, Hüseyin Yiğit ve Bilgihan Kurtoğlu’nun ise ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediklerine dair somut ve kesin bir delil elde edilemediğinden beraati istendi.

Ceza miktarı ve kaçma şüpheleri göz önünde bulundurularak Akgündüz, Mehmet Salih Obut, Avniye Obut ve İbrahim Obut’un tutuklanması talep edilen mütalaada ifadesi alınmayan müştekilerin dosyasının ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından tarafların savunmaları ve beyanları alındı.

Avukatlar, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ederken tutuklanması istenen sanıkların avukatları müvekkilleri hakkındaki tutuklama talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut’un, talep edilen cezaların üst sınırı ve kaçma şüphelerini göz önünde bulundurarak tutuklanmalarına karar verdi.

Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmeden heyet, duruşmada ifadesi alınan müştekilerin davaya müdahil kabul edilmelerini kararlaştırdı.

Heyet, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını ve beyanlarını hazırlayıp sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verip duruşmayı erteledi.

”Yerli ve milli araç çıkaracağız’ diye duygularımla oynadı’

Duruşmanın ardından davanın mağdurları, avukatlarıyla İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Mağdurlardan Fadıl Akgündüz’ün dayısı Sait Obut, yeğeninin kendisini dolandırdığını, evinin kirasıyla geçindiğini belirtti. Şu anda zor durumda olduğunu aktaran Obut, mahkemenin verdiği karardan memnun olduğunu ifade etti.

Mağdur Yaşar Turan Demirci ise sanığın ‘yerli ve milli araç çıkaracağı vaadiyle’ kendisini kandırdığını anlattı: “Jet Fadıl, ‘Yerli ve milli araç çıkaracağız’ diye duygularımla oynadı ve o gün bugün arkasından bizi koşturuyor. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde sıçrayamadı. Bugün adalet yerini buldu. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk adaleti.”

Mağdurların avukatlarından Muharrem Şahin Ömür, sanık Akgündüz’e ‘örgütlü nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hüküm verilmesi gerektiğini savundu.

Avukat Ömür, “Şimdilik mütalaa sadece nitelikli dolandırıcılıktan dolayı verildi. Umarım adalet tam olarak tecelli edecektir” diye konuştu.