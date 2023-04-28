Akşener: Ya hırsıza ‘Dur’ diyeceksiniz ya da ‘Devam’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu seçimin en önemli özelliklerinden birisinin ya hırsıza ‘Buyurun devam edin diyeceksiniz’ ya da ‘Dur’ diyeceksiniz” dedi.

Meral Akşener. (ANKA)

Akşener, bugün İstanbul’da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu.

ANKA’nın haberine göre Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*14 Mayıs önemli bir gün. Tek adam sisteminden kurtulabileceğimiz, sizin iradenizle parlamenter sisteme geçeceğimiz, sizin iradenizle bu tek adam düzeninin biteceği, kayırmanın yerini liyakatin alacağı, yargı bağımsızlığının ortaya konacağı, yargıcın tarafsız, korkusuz, objektif, vicdanına göre karar vereceği, yandan kavramının ortadan kalkacağı, 82 puan alıp atanamayan çocuklarımızın karşısında Ak Parti’de ayısı, dayısı olup 52 puanla atanan çocuklar var bu ülkede onları gördük. Bunun ortadan kalkacağı, istihdam yaratılacağı bir gün.

*Bu seçimin en önemli özelliklerinden birisi ya hırsıza “Buyurun devam edin” diyeceksiniz ya da “Dur” diyeceksiniz. Ya jeliboncu (Melih Gökçek) arkadaşlara “Buyur” diyeceksiniz ya da “Dur” orada diyeceksiniz.

*İstanbul’da yoksul evler çalışıyorum. O evlerde buzdolabı açıyoruz vallahi billahi fare girse kafası kırılır, bomboş. Ama seçimlerden sonra çocuklar için süt bulmaya başladık ve çok yoksul aileler büyükşehir belediyesinden verilen bir kart var, istediği marketten, istediği gıda ürününü alabilecek bir miktar para var. Açlığı, protein almamayı engelleyen sosyal belediyecilik devrede.