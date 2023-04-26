Akşener: Savaşa gider gibi seçim propagandası yapanları emekliye gönderin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gelip size savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını böyle sağlam bir Osmanlı tokadıyla, emekliye gönderin” dedi.

Meral Akşener. (ANKA)

Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Biz İYİ Parti olarak çok önemli bir iddia koyduk. O da şu: Birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım. Buna da gerçekten kalpten inanıyorum.

*2002’den beri Türkiye’yi yöneten bir iktidar var. Bu iktidara elbette hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Türkiye’nin herhangi bir derdine çare bulan herkesin kalbimizde yeri vardır, Allah razı olsun. Ama güç insanı bozuyor, mutlak güç iki kere bozuyor, mutlaka bozuyor.

*Seçime gidiyoruz bayram gibi olması lazım. Bu meydanlarda her siyasi parti gelip seçmenine konuşmalı, o konuşmaların tamamı projeler üzerinden, hizmet üzerinden, rekabet edilir bir şekilde olmalıdır. Buna karşılık sayın Cumhurbaşkanı Recep Bey çıkıyor, bizleri gömmekten bahsediyor. Biz düşman mıyız? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Arkadaş sen kimi gömüyorsun? Bu nasıl bir dildir?

*55 bin kayıtlı işsiz var Kayseri’de bekler misiniz böyle bir şey? Onun için bu meydanlara gelip PKK konuşuyorlar. Onun için gelip bu meydanlarda bizleri haksız yere iftiraya maruz bırakıyorlar. Çünkü senin bu şikayetini duymak istemiyorlar. Çünkü sen nefes alamıyorsun. Çünkü sen işsizsin.

*Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Buradan sesleniyorum: 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs’tan itibaren söz olsun, namus sözü olsun, yemin olsun ki Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulacak.

*Seçmen siyasetçiyi tartmalıdır. Ama oculuk, buculuk üzerinden gelip size savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını böyle bir sağlam bir Osmanlı tokadıyla, emekliye gönderin.