Akşener: Helal oylarınızla başbakan olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, helal oylarla başbakan olacağını vurguladı.

Meral Akşener. (ANKA)

Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’nın Güdül ilçesini ziyaret etti.

ANKA’nın haberine göre Akşener, buradaki konuşmada, “Başbakan, Allah’ın nasibi, sizlerin teveccühüyle başbakan olacağım. Öyle abidik gubidik yapmadan, helal oylarınızla başbakan olacağım” dedi.

“Muhteşem bir coğrafyanın mensuplarıyız” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“El ele versek, şuculuk buculuktan çıksak, siyaset sadece velinimetimiz olan seçmenimizin dertlerine derman olmak üzerinden rekabet yapabilse bu ülke dünyanın bir numarası olur. Ama biz, enerjimizi boş yere birbirimizi gagalamaya harcıyoruz.”