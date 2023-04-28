AKP’den Kemal Kılıçdaroğlu reklamı

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklamını yayınlanmadan önce Twitter’da paylaştı.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, dün “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a verdiği yanıtta gençlere seslenmişti.

CHP lideri ayrıca, “Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak” demiş ve birkaç saat sonra AKP, Ayasofya’nın camiye çevrildiğini hatırlatan bir reklam yayınlamıştı.

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas bunun üzerine bugün Kılıçdaroğlu’nun yayınlanacak reklamlarını önceden Twitter’dan paylaştı.

Arvas’ın yayınladığı sessiz videolarda millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu; Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte ‘Haydi Türkiye’ diye sesleniyor:

“Kılıçdaroğlu dün yayınlayacağımız reklam filmini etik dışı bir şekilde öğrenip kendince ucuz bir numaraya başvurmuştu. Bu ucuzluklara ihtiyaç duyan CHP’ye ders olması açısından bu akşam yayınlanacak reklamlarını paylaşıyorum. Umarım bir daha böyle ucuzluklara başvurmazlar.”

Kılıçdaroğlu dün yayınlayacağımız reklam filmini etik dışı bir şekilde öğrenip kendince ucuz bir numaraya başvurmuştu.



Bu ucuzluklara ihtiyaç duyan CHP’ye ders olması açısından bu akşam yayınlanacak reklamlarını paylaşıyorum.



Umarım bir daha böyle ucuzluklara başvurmazlar. https://t.co/Js9ZptaCRE pic.twitter.com/tybbrgF3Cf — Ömer Arvas (@omerarvas) April 28, 2023

Arvas’tan kısa bir süre sonra da Kılıçdaroğlu, kendi hesabından söz konusu reklam filminin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la çektiği versiyonunu paylaştı.