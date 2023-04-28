Seçime günler kala: Doğalgaz sayaç okumaları durduruldu

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BİLAL ÇELİK

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) yetkilisi doğalgaz indiriminin ayrıntılarını Diken’e anlattı. Buna göre İGDAŞ, 24 Nisan’dan bu yana doğalgaz sayaçlarının okunmasının durdurdu. Bu tarihten önce kesilen tüm faturaların olduğu gibi ödenmesi gerekiyor.

Fotoğraf: AA

Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça verdiği vaadlere bir yenisini ekleyerek aylık 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olacağını söylemişti: “Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.”

Seçime yaklaşırken yapılan bu indirimin detayları bilinmese de Habertürk yazarı Bülent Aydemir, doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelere şu mesajı yolladığını yazmıştı: “Sayın Abonemiz, Cumhurbaşkanımızın konut abonelerinin bir aylık tüketim faturasının, Devletimiz tarafından karşılanacağına dair açıklaması çerçevesinde, …04.2023 tarih ve … nolu xxx tutarındaki faturanız yeniden düzenlenmek üzere İPTAL edilmiştir. İptale konu faturanızı dikkate almamanızı rica ederiz.”

Sayaç okumalar durduruldu

Diken’in ulaştığı İGDAŞ yetkilisi, kendilerinden böyle bir mesaj gitmediğini kaydederken kendilerine yapılan resmi bilgilendirmenin ayrıntılarını anlattı.

Buna göre İGDAŞ, bu bilgilendirme üzerine 24 Nisan’dan itibaren fatura okuma işlemlerini durdurdu.

Yetkili, şu bilgileri paylaştı:

*Resmi kurumdan gelen bilgi doğrultusunda konut, ibadethane, cemevleri için 24 Nisan itibariyle ikinci bir talimata kadar fatura tahakkuk işlemleri durdurulmuştur. Resmi kurum tarafından resmi bilgilendirme yapıldıktan sonra yeniden başlatılacaktır.

*Şu anki fatura açıklaması doğalgazın ücretsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Bu ay içerisinde ücretsiz olması konusu, sonrasında 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla ilgili net bilgi verilmedi. Bugün ya da ilerleyen günlerde bize ek bilgilendirme yapılacak.

*24 Nisan’dan önce sayaç okumaları durduruldu. 24 Nisan’dan önce kesilen faturaların ödemesi yapılmalı.

‘Faturayı ödemeyin’ SMS’i yollanmadı

Yetkili, “İGDAŞ olarak siz, ‘…04.2023 tarih ve … nolu xxx tutarındaki faturanız yeniden düzenlenmek üzere İPTAL edilmiştir. İptale konu faturanızı dikkate almamanızı rica ederiz’ şeklinde SMS yolluyor musunuz” sorusuna karşılık şunları kaydetti:

*Şu an indirim resmi olarak uygulanmadığı için öyle bir bilgilendirme yapılmadı.

*Uygulama hangi günleri kapsayacak ya da nasıl kapsayacak… Bununla ilgili İGDAŞ’a henüz bilgi gelmediği ve resmi olarak prosedürlere geçmediği için ‘İptal olacak, sizin faturanızı kapsamayacak’ gibi bizden bir SMS gitmemektedir.