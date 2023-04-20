Erdoğan verdi gazı: Bir yıl boyunca 25 metreküp ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın ülkenin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca aylık 25 metreküpün ücretsiz olacağını söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde düzenlenen ‘Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşuyor. Seçim tarihi yaklaşınca ‘müjde’ üstüne ‘müjde’ veren Erdoğan, bu defa doğalgaz müjdesi verdi.

Erdoğan’ın buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi adım olan Karadeniz gazının devreye alınması ikinci bayramımızdır. Sakarya gaz sahasında Fatih Gemimiz’in vurduğu sondaj atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermiştik. Bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Kanuni Gemisi’nin de katılmasıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz da filomuza katıldı, uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız modelleme ile Sakarya’daki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Karadeniz’deki gaz rezervimiz 710 milyara ulaştı.

*Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu buradan karşılayabileceğiz.

*Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.