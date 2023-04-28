İyi ki seçim var: Doğalgaz faturaları iptal ediliyormuş

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, dağıtım şirketlerinin doğalgaz abonelerine bu ayki faturalarının iptal edildiği yolunda mesaj atmaya başladığını yazdı. Aydemir’e göre faturalar indirimli haliyle yeniden düzenlenecek.

Doğlagaz abonelerinin faturları iptal edliyormuş. (İPA)

Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça verdiği vaadlere bir yenisini ekleyerek aylık 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olacağını söylemişti: “Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.”

Faturlar iptalmiş

Erdoğan’ın bu açıklamalarına göre mutfakta kullanılan doğalgazın bir yıl, konutlarda kullanılan doğalgazın tamamınınsa bir ay boyunca ücretsiz olması bekleniyordu.

Aydemir, dün itibariyle dağıtım şirketlerinin abonelere mesaj atarak bu ayki faturaların iptal edildiğini bildirmeye başladığını yazdı.

Aydemir’e göre dağıtım şirketleri abonelere şu mesajı yolluyor: “Sayın Abonemiz, Cumhurbaşkanımızın konut abonelerinin bir aylık tüketim faturasının, Devletimiz tarafından karşılanacağına dair açıklaması çerçevesinde, …04.2023 tarih ve … nolu xxx tutarındaki faturanız yeniden düzenlenmek üzere İPTAL edilmiştir. İptale konu faturanızı dikkate almamanızı rica ederiz.”