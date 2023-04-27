Seçim nelere kadir: ‘Bedava’ doğalgazın ayrıntıları

Mutfakta kullanılan doğalgazın bir yıl, konutlarda kullanılan doğalgazın tamamınınsa bir ay boyunca ücretsiz olması bekleniyor. Elektirik faturalarındaki indiriminse bu ayki faturalara yansıması bekleniyor.

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Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça verdiği vaadlere bir yenisini ekleyerek aylık 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olacağını söylemişti: “Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.”

Bunun ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yok. Konu hakkında yetkililerle görüşen Habertürk yazarı Bülent Aydemir, ulaştığı ayrıntıları yazısında anlattı.

Aydemir’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

*Konutlarda kullanılan doğalgazın tamamı önümüzdeki bir ay boyunca bedava olacak. İlk bir ayda üst sınır yok…

*Bir ayın sonunda her meskenin asgari gideri olan; yani mutfak ocaklarında yemek pişirmede ve banyolarda kullanılan 20-25 metreküp arasındaki doğalgazın maliyetini BOTAŞ karşılayacak. Bu sübvansiyon 11 ay sürecek. Yani seçim sonrasında da devam edecek.

Kararname çıkacak

*Düzenleme cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacak. Bu sübvansiyonun Hazine’ye maliyeti ilk ay için 6 milyar TL, yıllık ise 50-55 milyar TL’yi bulacak.

*Kararname çıktıktan sonra konu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gidecek; bunun için kaynak ayrılacak. Sonrasında EPDK, usul ve esasları belirleyecek. Kararname çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacak.

Yük şirketlere yüklenmeyecek

*Doğalgaz dağıtım şirketleri de unutulmadı. Bu yük, onların sırtına yüklenmeyecek. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin dağıtım hizmet bedelleri, işletme giderleri de hesaplanacak; bunu Hazine karşılayacak.

*Görüştüğüm yetkililer, gazın kaynağıyla ilgili tartışmaların da yersiz ve anlamsız olduğunu söylüyor. Türkiye’nin satın aldığı gaz sisteme girdikten sonra şebekede birbirine karışıyor. Bu gazın hangi ülkeden satın alındığının hiçbir önemi yok. Şebekede birleşiyor ve tek gazmış gibi tüketiciye ulaşıyor.

Elektirik indirimi bu ay

*Elektrik tarifelerindeki indirim ise bu ayki faturalarımıza yansıyacak. Hatırlayacağınız gibi ticaret ve sanayide yüzde 20’ye yakın, meskenlerde ise yüzde 15 oranında indirime gidilmişti.

*Elektrik faturalarındaki bu indirim, Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) kapsamında şirketlerin geri ödemelerinden elde edilen kaynaktan sağlanmıştı. Maliyet bazlı fiyatlamadan tahsil edilen 11 milyar TL’yi aşkın kaynak, vatandaşa indirim olarak yansıtıldı.