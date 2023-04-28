Peker’in ‘danışmanı’ Emre Olur hakkında ikinci kez tahliye kararı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen Emre Olur hakkında ikinci kez tahliye kararı verildi. Kararı Olur’un avukatı Ersan Barkın duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Ocak 2023’te, hakkında tahliye kararı verilen Olur savcılığın itirazı sonrası tekrar tutuklanmıştı.

Twitter hesabından tahliye kararını duyuran Ersan Barkın, Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan müvekkili hakkında şunları yazdı: “Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı. Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildi. Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur.”

Ne olmuştu?

Emre Olur, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmiş, oturma işlemleri sırada gözaltına alınmıştı. BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilen Olur, 18 Eylül’de Türkiye’ye iade edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan Olur ‘suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla üç gün sonra tutuklanmıştı. Hakimlik gerekçe olarak Olur’un ‘Sedat Peker’le yakın ilişki içinde olması’nı göstermişti.

Emre Olur ile ilgili iddianamede ‘örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu ve örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte paylaşımlar yaptığı’ da ifade edilmişti.

İddianamede şunlar kaydedilmişti: “Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir.”