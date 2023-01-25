Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur tahliye edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen ve tutuklanan Emre Olur hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından sekiz yıl üç aya kadar hapsi istenmişti. Olur tahliye edildi.

Fotoğraf: Twitter

Tahliye kararını Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın Twitter hesabından duyurdu.

Emre Olur tahliye edildi — Ersan Barkın (@ersanbarkinn) January 25, 2023

Barkın ayrıca şu bilgileri paylaştı: “Mahkeme, Emre Olur dosyasının Sedat Peker ana davası ile birleştirilmesine, yargılamanın ana dava üzerinden devam etmesine ve gizli tanığın beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağına ara kararda yer verdi.”

Ayrıca Mahkeme,Emre Olur dosyasının Sedat Peker ana davası ile birleştirilmesine,yargılamanın ana dava üzerinden devam etmesine ve gizli tanığın beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağına ara kararda yer verdi. https://t.co/QpHGYuV0y7 — Ersan Barkın (@ersanbarkinn) January 25, 2023

Ne olmuştu?

Emre Olur, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmiş, oturma işlemleri sırada gözaltına alınmıştı. BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilen Olur, 18 Eylül’de Türkiye’ye iade edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan Olur ‘suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla üç gün sonra tutuklanmıştı. Hakimlik gerekçe olarak Olur’un ‘Sedat Peker’le yakın ilişki içinde olması’nı göstermişti.

Emre Olur ile ilgili iddianame de ‘örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu ve örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte paylaşımlar yaptığı’ da ifade edilmişti: “Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir.”