Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur’a sekiz yıl üç aya kadar hapis istemi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen Emre Olur’un ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından sekiz yıl üç aya kadar hapsi istendi.

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Olur, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmiş, oturma işlemleri sırada gözaltına alındığı belirtilmişti. BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilen Olur, 18 Eylül’de Türkiye’ye iade edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan Olur ‘suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla üç gün sonra tutuklanmıştı. Hakimlik gerekçe olarak Olur’un ‘Sedat Peker’le yakın ilişki içinde olması’nı göstermişti.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ‘Reis Sedat Peker Suç Örgütü’ hakkında soruşturma yürütülerek dava açıldığı ve davanın Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği hatırlatıldı.

İddianamede Olur’un Peker’in ‘Türkiye’den ayrılışı ve yurt dışında firari olarak bulunduğu süreçlerde bizzat yanında olduğu’, ‘sosyal medyayı aktif şekilde kullandığı, örgüt lideriyle yakın irtibatlı ve iltisaklı olduğu’ yazıldı.

Olur’un ‘örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu ve örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte paylaşımlar yaptığı’ da iddianameye geçti: “Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir.”

Savcılık, BAE’nin Peker’in internetini kısıtladığını yazdı

Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunduğu sırada ‘ülke yetkililerinin aldığı karar doğrulduğunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı’ yazılan iddianamede, Peker’in sosyal medyayı kendi hesaplarından kullanamadığı, sosyal medyada yayınlanmasını istediği metinleri Olur’a WhatsApp’tan gönderdiği ve onun da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayınladığı yer aldı.

İddianamede Olur’un açık kaynaklarda ve basında Peker’in ‘basın danışmanı ve sorumlusu’ olarak tanındığı hatırlatıldı.

Gizli tanık beyanıyla ‘silahla kasten yaralama’ suçlaması

Olur’un suç örgütüne ilişkin davada sanık olan bazı kişilerle ‘yakın ilişki içerisinde olduğunu’ gösteren HTS kayıtlarının bulunduğu aktarılan iddianamede, gizli tanık beyanına da yer verildi.

Ankara başsavcılığına başvuran gizli tanığın beyanına yer verilen iddianamede, Olur’un müşteki gazeteci Emre Erciş’in silahla yaralanması eylemini ‘Peker’in talimatları doğrultusunda organize ettiğini söylediği’ aktarıldı.

İddianamede, Olur’un ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından üç yıl üç aydan sekiz yıl üç aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.