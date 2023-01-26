Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur yeniden tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen ve dün mahkemece hakkında tahliye kararı verilen Emre Olur, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Dünkü duruşmada ara kararını açıklayan Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkeme heyeti, Olur hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine hükmetmişti.

Avukatı Ersan Barkın’ın Twitter’dan duyurduğuna göre Anadolu başsavcı vekili, Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Olur’un tahliyesine itiraz etti.

Mahkeme itirazı reddedince, başsavcı vekili üst numaralı ağır ceza mahkemesine gitti. İtiraz burada kabul edilince Olur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olur tahliye olamadan yeniden tutuklandı.

Ne olmuştu?

Emre Olur, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmiş, oturma işlemleri sırada gözaltına alınmıştı. BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilen Olur, 18 Eylül’de Türkiye’ye iade edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan Olur ‘suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla üç gün sonra tutuklanmıştı. Hakimlik gerekçe olarak Olur’un ‘Sedat Peker’le yakın ilişki içinde olması’nı göstermişti.

Emre Olur ile ilgili iddianamede ‘örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu ve örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte paylaşımlar yaptığı’ da ifade edilmişti.

İddianamede şunlar kaydedilmişti: “Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir.”