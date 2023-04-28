Skandal dolandırıcılık: Denizbank savcılığa rapor ve kamera kayıtları sundu

Denizbank, bir şube müdürünün tutuklanması üzerine adının karıştığı ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili ikinci bir açıklama yayınladı.

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Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir üzerinden dolandırmakla suçlanıyor.

Adliye kaynaklarının Diken’e aktardığına göre soruşturma kapsamında bugün Erzan’ın kuzeni Nazlı Can da tutuklandı; Can ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’le iştirakle suçlanıyor.

Bankanın açıklamasında, bankanın teftiş kurulunun yaptığı inceleme raporunun İstanbul başsavcılığına, denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara, Erzan’ın son görev yaptığı Levent Büyükdere şubesinin kamera kayıtlarının da mali polise teslim edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, Erzan’ın kullandığı bilgisayar da polisi teslim edildi.

Bankanın açıklaması şöyle: “7 Nisan 2023 tarihinde Bankamıza ulaşan ilk şikayet üzerine Teftiş Kurulumuz tarafından Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatılmış olup, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla Bankamızca Seçil E.’nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir.

Teftiş Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Seçil E. tutuklanmadan önce iddia sahiplerinin önemli bir bölümünün (18 kişi) ifadelerine başvurulmuştur.

10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık suçuyla aynı gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır.

Bu süreçte iddia sahiplerinin veya vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve ifadeler üzerine, aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır.