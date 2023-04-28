Skandal dolandırıcılık: Denizbank’a ihtarname çekilmiş

Bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili olarak Denizbank’a ihtarname gönderildiği ortaya çıktı.

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir ‘fon’ üzerinden dolandırmakla suçlanıyor.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre bankaya görülen ihtarnamede şöyle dendi:

“Seçil Erzan tahsilatlarının çok önemli bir kısmını bankadaki makam odasında yapmış, bankadan içeri bavulla, bavullarla, torbalarla giren pek çok kişi, çıkarken bunları Erzan’ın odasında bırakmıştır. Bu durum, ‘bankanın güvenlik kameraları sistemi’yle ile takip edilebilir durumda olup bunun ortaya çıkmasına mani olunması yönüyle, bankanız, güvenlik kameraları kayıtlarını silecek veya yok edecekse bu ‘yokluk’ durumu dahi ayrı bir delil kategorisinde kabul olunacaktır. Bankanızın insan kaynakları veya güvenlik birimlerinin, ‘bavulla girip bavulsuz çıkan’ müşteri sayısallığının farkında dahi olmamasının, bankanızın özen bakımından durumunu açıkça ortaya koyduğu da kuşkusuzdur.”

Karşılıklı argümanlar

Denizbank’ın 24 Nisan akşamı yayınladığı açıklamada ‘iddia sahipleri’nin ‘piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla’ hareket ettiği, söz konusu ‘para alışverişleri’nin, ‘şube dışında, kayıt dışı ve nakit olarak yapıldığı, bankanın sisteminde hiçbir izi bulunmadığı, bankaya ait bir doküman ibraz edilemediği’ öne sürülmüş, buna karşılık ‘süreçle ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağı’ kaydedilmişti.

Dolandırılanlar arasındaki eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan’ın da avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, Denizbank’ın açıklamasını ‘hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz’ diye nitelemişti.

Avukat, Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesine yapılan ödemelerin tamamının banka içerisinde ve bizatihi şube müdürünün odasında yapıldığını, ödemelere ilişkin bankanın kaşesi ve şube müdürünün ıslak imzasıyla antetli kağıda yazılı gerekli resmi belgelerin de alındığını belirtmişti.

Epözdemir’e göre, “‘Bankacılık Zimmeti’ suçu sabit”ti ve “Banka, müvekkillerin zararlarının tamamından sorumlu”ydu.

‘Erzan’ın not defteri’nden: Beni nasıl kurtaracaksınız?

Oksijen’in haberine göre Denizbank’a gönderilen ihtarnamede ‘Erzan’a ait’ denen bir not defterinin ‘sondan bir önceki sayfasında’ yazanlara da yer verildi. “Bankanın benle ilgili bir planı var mı? Mağdur olarak banka beni lanse edecek mi? Bir savunma yapacak mı? Beni nasıl kurtaracaksınız? Çıkış noktası ne olacak? Beni tehdit ettiler o yüzden. Bu savunma üzerinde bir işlem yapılacak mı? Bu işin bir yerde bir dönüşü bir mantığı olmalı. Yazma bir işe yarar mı? Nitelikli dolandırıcılık… 6-7 yıl.”

WhatsApp yazışmaları

Haberde Erzan’ın müşterilere attığı WhatsApp yazışmalarının da ihtarnamede ‘delil’ olarak sunulduğu belirtildi. Erzan bu mesajlarda bazı fonlarda talep toplandığı, bazılarının ise onay sürecinde bulunduğu bilgisini vermiş.

“DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu – Deniz Portföy Pipeline Fonlar Yatırıma Başlayan ve Hazırlanan Fonlarımız;