Skandal dolandırıcılık: İkinci tutuklama

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CANAN COŞKUN

Denizbank’ın bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ soruşturmasında ikinci bir kişi tutuklandı.

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir üzerinden dolandırmakla suçlanıyor.

Adliye kaynaklarının Diken’e aktardığına göre soruşturma kapsamında bugün Erzan’ın kuzeni Nazlı Can da tutuklandı; Can ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’le iştirakle suçlanıyor.

Soruşturmada son olarak dün teknik direktör Fatih Terim bilgi amaçlı olarak savcılarla görüşmüştü. Ayrıca bazı müştekilerin avukatı tarafından Denizbank’a ihtarname çekildiği ortaya çıkmıştı.

Denizbank, 24 Nisan akşamı yaptığı açıklamada ‘iddia sahipleri’nin ‘piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla’ hareket ettiğini, söz konusu ‘para alışverişleri’nin, ‘şube dışında, kayıt dışı ve nakit olarak yapıldığını, bankanın sisteminde hiçbir izi bulunmadığını, bankaya ait bir doküman ibraz edilemediğini‘ savunmuş, buna karşılık ‘süreçle ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağı’ kaydetmişti.

Selçuk İnan dahil bazı müştekilerin avukatı Rezan Epözdemir ise Denizbank’ın açıklamasını ‘hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz’ diye nitelemişti.