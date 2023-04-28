Bayraktar ‘sataştı’, Kılıçdaroğlu nezaketi bozmadı

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir uzay projesi için işaret ettiği Sierra Nevada (SNC) adlı şirketi hedef aldı. Kılıçdaroğlu’ysa Bayraktar’ın paylaşımına nazikçe yanıt verdi.

Bayraktar’ın hedef aldığı SNC, ABD’de yaşayan iki Türk girişimciye ait.

Haluk Bayraktar. (AA)

Kılıçdaroğlu, dün yayınladığı videoda “Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diyerek ‘Sierra Nevada’ şirketine dikkat çekmişti: “Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika’daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen’le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google’a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.”

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın ‘Baykar’ şirketini gocundurdu.

Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar, Twitter’dan Kılıçdaroğlu’na şu mesajı yazdı: “Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen ‘en iyisini’ Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.”

Bayraktar’ın bu paylaşımına yanıt veren Kılıçdaroğlu’yla nezaketini bozmadı: “Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş.”

Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş. https://t.co/KhHoM1QUen — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023

SNC hakkında

SNC, ABD merkezli uzay sistemleri, ticari yörünge taşımacılığı, mikro uydular, enerji, tele-tıp ve nanoteknoloji gibi konularda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi. Şirket, Eren Özmen ve Fatih Özmen’e ait.

Eren Özmen ve Fatih Özmen. (SNC)

BBC’nin aktardığına göre şirket, astronotları yerküre alçak yörüngesine uçuracak ticari personel taşıma yeteneğini geliştirecek, NASA tarafından seçilen üç firmadan birisi. SNC, ‘Dream Chaser’ (Rüya Avcısı), adı verilen uzay uçağını tasarladı.

Bunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, videosunda “Dream Chaser uzay mekiği 2015’te Marslı filminde kullanılmıştır. Türkiye’nin kendi Dream Chaser’ları da olacak” demişti.