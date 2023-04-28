Kılıçdaroğlu’na sataşan Bayraktar’ın silmeyi unuttuğu tweet

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirince hedef aldığı ‘Sierra Nevada (SNC)’ adlı şirketi öven bir haberi daha önce Twitter’da paylaşmış.

Haluk Bayraktar. (AA)

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir uzay projesi için işaret ettiği Sierra Nevada adlı şirketi ‘ABD’li’ diye hedef almıştı.

Bayraktar’ın hedef aldığı SNC, ABD’de yaşayan iki Türk girişimciye ait.

Kılıçdaroğlu, dün yayınladığı videoda “Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diyerek ‘Sierra Nevada’ şirketine dikkat çekmişti.

CHP lideri şunları söylemişti: “Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika’daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen’le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google’a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.”

Bayraktar mesajı beğenmedi

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın ‘Baykar’ şirketini gocundurdu.

Haluk Bayraktar, Twitter’dan Kılıçdaroğlu’na şu mesajı yazdı: “Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen ‘en iyisini’ Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.”

Ancak Bayraktar 5 Ağustos 2012’de, ‘ABD’nin uzay taksisini Türk çift yapacak’ başlıklı haberi paylaşmıştı.

Bayraktar’ın 2012’de paylaştığı tweet.

Hürriyet’te yayımlanan haberde, “Türk kökenli Eren-Fatih Özmen çiftinin şirketi Sierra Nevada Corporation, geliştirdiği Dream Chaser (Rüya Avcısı) uzay aracı için NASA’dan 212.5 milyon dolarlık fon sağladı. SNC, NASA’nın uzay uçuşları için desteklediği üç Amerikalı şirketten biri oldu” denmişti.