Demirtaş, Soylu’yu ‘rahatlattı’: Hapiste düşünecek çok zamanın olacak

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çıkıştı.

Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu’ya hapishaneyi gösterdi.

İstanbul Fatih’te partilileriyle bir araya gelen Soylu, Twitter’dan buna ilişkin bir paylaşım yaptı. 14 Mayıs’ı ‘darbe girişimi’ olarak niteleyen Soylu’nun paylaşımı şöyle: “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…”

Solyu’ya Twitter’dan yanıt veren Demirtaş, şunları kaydetti:

“O halde seçimde oy kullanan herkesi, darbe girişimi gerekçesiyle tutuklaman gerekecek Kirli! Fakat o kadar hapishane yok. Neyse ya. Bu problemi çözmek için hapiste düşünecek çok zamanın olacak!”