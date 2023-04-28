Skandal dolandırıcılık: Şube müdürü, eşini dostunu da dolandırmış

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CANAN COŞKUN

Diken, Denizbank’in Levent Büyükdere şube müdürüyken ‘skandal dolandırıcılık’ soruşturmasında tutuklanan Seçil Erzan’ın savcılık ifadesine ulaştı. Erzan’ın dolandırdıkları arasında, ‘ablam, amcam, dostum’ dediği kişiler de varmış.

Tutuklu müdür, ifadesinde, “Bana inanmaları için bir belge istiyorlardı, ben de bu belgeleri bankayla tamamen alakasız bir şekilde kendim hazırladım, kaşeledim, imzalayarak teslim ettim” dedi.

Erzan ayrıca şunları da söyledi: “Para aldığım çoğu insan anaparayı ödememe rağmen fazladan vaad ettiğim parayı alamadıklarından dolayı beni daha da sıkıştırdı. Benden zorla senet alan şahıslar bulunmaktadır.“

Avukatı, Erzan’ın, ‘dosya kapsamında kendisine gösterilen tüm belgeleri etkin pişmanlıktan yararlanmak için kabul ettiğini’ söyledi.

İfadenin geniş özeti

Erzan’ın tutuklandığı 11 Nisan günü savcı Ebru Baran Celep’e verdiği ifadenin geniş özeti şöyle:

Hali hazırda işten el çektirildim.

Yaklaşık 10 sene Çorlu’da şube müdürü olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Bahçeşehir şube müdürlüğüne atandım. 2011 yılında Hatek isminde spekülatif bir kağıt alıp borsaya girdim. Aldığım bu kağıt 3 günde battı ve 1 milyon lira zarar ettim.

15 ay sonra Florya şubesine müdür atandım.

Önceki zararımı kapatmak adına tekrar hisse senedi satın aldım. Aldığım bu kağıt da batınca zararım iyice büyüdü.

O zamandan bu zamana kadar tanıdığım, güvendiğim insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım. 2021 yılından sonra iyice çıkmaza girdim. Geriye dönük oluşan zararları kapatmaya başladım fakat şöyle ki 2023 yılında olaylar ters gitti.

Arda Turan’ı tanır mısın? Nasıl bir ilişkiniz var?

Florya şube müdürü olduğum dönemde Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte çalışıyorduk. Bütün futbolcuları da müşterimiz olsun ya da olmasın hepsini tanırdım. Bir gün Arda Turan’ı aradım ve şubeye davet ettim. Kendisine “Bir fon var, 5 koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli” şeklinde sözler sarf ettim. Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi. Hatırladığım kadarıyla 6 milyon lira para almıştım. Ancak bu zamana kadar ödeme yaptım. Ana parayı kesinlikle Arda Turan’a geri ödedim. Sadece vaad ettiğim fazladan parayı ödeyemedim.

Volkan Bahçekapılı’yı tanır mısın? Volkan Bahçekapılı’dan da herhangi bir para aldın mı?

Evet tanırım. Kendisi Buse Terim’in eşidir. Fatih Terim’in damadı olması aracılığıyla tanırım. Bir gün telefondan aradım, “Çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan bir fon var, aman bu husus duyulmasın, Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin” dedim. “Biliyorum, Buse’nin de var hatta” dedi.

Bir sabah saat 7’de bana “Bu fon hala duruyor mu, Emre Belözoğlu senden haber bekliyor” diye mesaj attı. Sonrasında ben Emre Belözoğlu’nu aradım. Konuyu çok kısaca anlattım. Hem Volkan Bahçekapılı hem de Emre Belezoğlu bana nakit para bulup Volkan Bahçekapılı’nın Levent’teki ofisinde teslim ettiler. Toplamda iki gün boyunca ben önce 1 milyon 400 bin dolar, sonra 1 milyon 492 bin dolar ve son olarak 400 bin dolar parayı Mart 2023’te elden teslim aldım. Fakat bu zamana kadar Volkan Bahçekapılı’ya herhangi bir ödeme yapmadım.

Yine aynı şekilde bana dosya kapsamında Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan ön inceleme raporunun 10’uncu sayfasındaki belgeyi bizzat kendim hazırlayıp imzalayıp teslim ettim.

Buse Terim’den de 150-200 bin dolar aldım ancak parayı ödeyemedim. Yine Buse Terim’in ofisinin olduğu Levent’ten ofisinden elden teslim aldım ancak herhangi bir belge vermedim.

Bülent Çeviker’i tanır mısın? Nasıl bir ilişikiniz var?

Bülent Çeviker Florya şubesinden uzun yıllardır tanıdığım, sevdiğim bir kişiydi. Borcum git gide yükseldiği için çıkış yolu olarak Bülent Çeviker’den para almayı düşündüm. Şöyle ki kendisine bir fona gireceğimi ancak küçük meblağlarla bunun mümkün olmadığını, çok büyük müşterilerden topladığım parayı bir araya getirip bu fonu satın alabileceğimi söyledim.

İlk başta 3 milyon dolar istedim fakat Bülent bey bana 2 milyon 118 bin dolar verebileceğini söyledi. Tam olarak yatırım vaadinde bulundum. Bülent bey de kabul etti.

Daha doğrusu “Bizim çok büyük özel müşterilerimize yaptığımız işlemler var. Bunları banka içerisinde yapmıyorum. Bankanın ayrı özel bir bölümü olup sadece çok zengin müşterilerle yaptığımız işlemlerdir. Bu sebeple parayı hesabınızdan çekin ve banka dışında bana teslim edin” diyerek Bülent beyi kandırdım.

Bu görüşme hatırladığım kadarıyla 2023 yılının Şubat sonunda gerçekleşti.

Daha sonra Bülent Bey hesabındaki 2 milyon 118 bin doları teslim aldırdım.

Ben bu parayı alır almaz ödeme bekleyen, bana güvenip daha önce para veren kişilere ödeme yaptım.

(Erzan’a Denizbank A.Ş Levent Büyükdere Şubesi Seçil Erzan kaşesi ve imzasını taşıyan belgeler gösterilerek) Bu belgeler sizin tarafınızdan mı hazırlandı ve imzalandı?

Evet bu belgeleri ben hazırladım, üzerindeki kaşeleri ben bastım ve ben imzaladım. Bana inanmaları için bir belge istiyorlardı, ben de bu belgeleri bankayla tamamen alakasız bir şekilde kendim hazırladım, kaşeledim, imzalayarak teslim ettim.

Burhan Taşpolat ve Evrim Pınar Güzel‘i tanır mısın?

Evrim Pınar Güzel yakın arkadaşımdır. Dermatologdur. Hatırladığım kadarıyla Burhan Taşpolat’tan 200 bin dolar, Evrim Pınar’dan da 400-500 bin dolar para almıştım. Aynı şekilde onları da daha fazla para vereceğim vaadiyle kandırmıştım.

Şu anda bu durumu anlatırken çok utanıyorum. Burhan amcayı çok severdim. Onları kandırdığım için çok pişmanım.

Geçen hafta cuma günü inanın intihar etmeyi düşündüm ama onu da beceremedim.

Nuray Şengüler‘i tanır mısın? Nasıl bir ilişkiniz var?

Nuray abla benim Florya şubesinden eski müşterimdir. Ondan 12 milyon liraya yakın para aldım ancak ödeyemedim. Kesinlikle Nuray ablanın parasını ödeyeceğim. Benim yüzümden çok mağdur oldu.

İbrahim Kocabaldır‘ı tanır mısın? Nasıl bir ilişkiniz var?

Bozcaada’daki babadan kalma evimin mimarıdır. 140-150 bin dolar parayı elden aldım ancak bu zamana kadar ona da bir ödeme yapamadım. Ön inceleme raporunun 20’nci sayfasında tarafıma göstermiş olduğunuz dökümanı bizzat ben hazırlayıp İbrahim Kocabaldır’a verdim. Bu dökümanın şubeyle bir alakası yoktur.

Nazlıcan’ı tanır mısın? Nasıl bir ilişkiniz var?

Uzun yıllardır dostumdur. Toplamda 600 bin dolar para aldım. Zaman zaman aldığım paraları geri ödedim ancak halihazırda borcum bulunmaktadır. Nazlıcan bana bu parayı yakın çevresinden bulup getirmiştir. Çok pişmanım.

Nurettin Gözaçan ve Uğur Gözaçan’ı tanır mısın? Nasıl bir ilişkiniz var?

Baba-oğul ikisi de Bahçeşehir şubesinden müşterim. 200-250 bin dolar borcum bulunmaktadır.

Melis Öztürk Şenel’i tanır mısın? Nasıl bir ilişkiniz var?

Bir yakınımın arkadaşıdır. 2022’de o kadar çok paraya sıkışmıştım ki kendisinden elden 80 bin dolar nakit para aldım. Ertesi gün benden 160 bin dolar olarak geri aldı. Aslında ilişkimiz burada bitmişti fakat sonrasında ben yine sıkıştığım için yaklaşık bir ay sonra 160 bin doları tekrar teslim aldım fakat bu zamana kadar ödeyemedim.

‘Fazladan para için sıkıştırdılar’

Ben annemin babamın tek evladıydım. Hep varlık içerisinde büyüdüm. 2010 yılında almış olduğum bir hisse senedi sebebiyle düştüğüm borç batağından kurtulmak için çok hatalar ettim. Ancak kendilerinden para aldığım çoğu insan ana parayı ödememe rağmen fazladan vaad ettiğim parayı alamadıklarından dolayı beni daha da sıkıştırdılar.

‘Benden zorla senet alan şahıslar var’

Ayrıca bu olaylar sebebiyle benden zorla senet alan şahıslar bulunmaktadır. Ancak şu anda isimlerini bildirmek istemiyorum.

‘Çok pişmanım, kendimi kandırdım’

Çok pişmanım, insanları kandırdığım için çok üzgünüm. İnsanlardan para alıp sanki geri çok büyük bedeller ile ödeyeceğimi vaad ederek onları kandırdım ancak kendimi kandırdım.

Çok para alıp ödediğim insanlar da bulunmaktadır. Çok zengin ettiğim insanlar da olmuştur. Fakat bu aşamada kendi mesleğime, kendime çok zarar verdim.

Etkin pişmanlık talebi

Son olarak Erzan’ın avukatı şunları söyledi: “Müvekkil samimi beyanlarda bulunmuştur. Sabit ikametgahı da bulunmaktadır. Kaçma şüphesi yoktur. İddialara ilişkin belgeler dosya kapsamında yer almaktadır. Delil karartma şüphesi bulunmamaktadır. Dosya kapsamında kendisine gösterilen tüm belgeleri etkin pişmanlıktan yararlanmak için zaten kabul etmiştir. Bu sebeple serbest bırakılmasını talep ederiz.”