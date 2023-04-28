Sabah’ta kafalar karıştı: ‘Milli’ şirket Kılıçdaroğlu bahsedince ‘ABD’li’ oldu

İktidara yakın gazetelerden Sabah, daha önce ‘milli’ diye tanıttığı Sierra Nevada (SNC) adlı şirketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu övünce ‘ABD’li’ ilan etti.

SNC’nin ürettiği Dream Chaser aracı. (SNC)

SNC, ABD merkezli uzay sistemleri, ticari yörünge taşımacılığı, mikro uydular, enerji, tele-tıp ve nanoteknoloji gibi konularda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi. Şirket, Eren Özmen ve Fatih Özmen’e ait.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, dün yayınladığı videoda “Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diyerek ‘Sierra Nevada’ şirketine dikkat çekmişti.

CHP lideri şunları söylemişti: “Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika’daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen’le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google’a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.”

Baykar mesajı beğenmedi

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın ‘Baykar’ şirketini gocundurdu.

Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar, Twitter’dan Kılıçdaroğlu’na şu mesajı yazdı: “Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen ‘en iyisini’ Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.”

Bayraktar’ın bu mesajı iktidara yakın medyayı da heyecanlandırdı. Öyle ki daha önce SNC’nin öve öve bitirilemediği haberlerin yerini ‘ABD’li şirket’ eleştirileri aldı.

‘Türk sultan’

Sabah, 24 Haziran 2016’da Göksan Göktaş imzalı ‘Gökyüzünün Türk sultanı’ bir haber yayımlamıştı. Haberin girişi şöyle: “Eren Özmen, NASA’nın uzaya insan ve kargo taşıyacak olan ilk uzay aracı Dream Chaser’ı tasarlayan şirket SNC’nin başkanı. Merkezi ABD’de bulunan şirket Türkiye’nin ilk yerli yolcu uçağı TRJet projesini de yürütüyor. Dünya medyasının peşinde olduğu, geçtiğimiz günlerde Yılın Havacılık Girişimcisi ödülünü alan Özmen projelerini ve hayat öyküsünü Pazar SABAH’a anlattı.”

Şimdi ABD’li oldu

Kılıçdaroğlu’nun bu şirkete dikkat çekmesiyle Sabah’ın tavrı bir anda değişti. ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı’nı ABD’li şirkete vermek’ başlıklı bir haber yayımlayan gazetede şunlar kaydedildi: “Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı için Amerikalı bir şirketle görüşmesine dikkat çeken Bayraktar ‘Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri. Halen ‘en iyisini’ Türklerin değil de ABD’lilerin yapabileceğini zannetmek’ şeklinde bir paylaşımda bulundu.”