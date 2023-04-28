İktidar son bir ayda 160 bini aşkın personel alımı müjdeledi

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Seçimler yaklaşırken iktidar, bakanlıklara ve bazı kurumlara personel alımına hız verdi. Buna göre tamamına yakını seçim öncesi sonuçlanacak şekilde 160 bini aşkın personel ve öğretmen alınacak.

Fotoğraf: AA

Seçimlere giderken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı dahil birçok konu tartışmalıyken iktidar elindeki kamu gücünü kullanmaktan çekinmiyor.

Seçimlerde aday olan bakanlar, aday toplantılarını bakanlık binalarında yapıyor. Kamunun kaynakları, AKP’nin seçim propagandasında kullanılıyor.

İki gün önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yardım kolileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın seçim aracından çıkmıştı.

Bu kapsamda personel alımları da hızlandı. İktidar son bir ayda 160 bini aşkın personel alınacağının ‘müjde’sini verdi.

İlanların tamamına yakınında takvim, seçim öncesinde bitiyor. Ayrıca yine büyük kısmında, iktidarın ‘vaatlerine’ ters şekilde mülakat şartı da bulunuyor.

Açıklanan personel ilanları şöyle:

27 Nisan

Polis Akademisi, meslek eğitim merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin ön lisans olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacağını duyurdu. Başarılı olanlar polis memuru olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı da 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi ilanı açtı.

26 Nisan

Diyanet İşleri Başkanlığı, aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

21 Nisan

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ‘nitelikli’ 2 bin 750 personel alınacağını söyledi.

20 Nisan

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi.

28 Mart

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600’ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alınacağını da bildirdi. Yani toplamda 42 bin 500 personel alınacak.

27 Mart

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 45 bin öğretmen alınacağını duyurdu.

26 Mart

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bakanlık olarak bu yıl toplam 30 bin 62 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor” dedi.

Ayrıca son altı haftada farklı üniversitelere 3 bin 291 personel alımı için ilana çıkıldı.

Diken’in hesaplamasına göre bu takvimde toplam 161 bin 115 personel ilanı açıldı. Bu hesaplamaya 10 personelin altında ilan açan kurumlar dahil edilmedi.