Bakanlık, AKP’nin seçim bürosu oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendisi gibi Şanlıurfa’dan AKP adayı olanlarla bakanlık binasında toplandı.

Fotoğraf: Bekir Bozdağ/Twitter

AKP’de, Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışında tüm bakanlar birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilen bakanlar sayesinde AKP, kaybolan desteği geri kazanma peşinde.

Ancak aday gösterilen bakanlar, hukukçuların itirazlarına rağmen görevlerine devam ediyor.

Tüm bu tartışmaların üstüne, Şanlıurfa’dan aday gösterilen Adalet Bakanı Bozdağ, aynı ilden kendisi gibi AKP adayı olanlarla bakanlık binasında görüştü.