Kılıçdaroğlu’ndan yardımcılarıyla ‘Haydi Türkiye’ reklamı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ‘Haydi Türkiye’ konseptli bir reklam filmi yayınladı.

Görsel: Twitter

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, söz konusu reklamın bazı kesitlerini dün AKP’nin Ayasofya reklamı yayınlanmadan önce uyaran Kılıçdaroğlu’na tepki olarak önceden yayınlamıştı.

Arvas’tan kısa süre sonra Kılıçdaroğlu reklam filmini yayınladı.

Buna göre reklamlarda Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan, Gültekin Uysal’la birlikte ekrana doğru ‘Haydi Türkiye’ diyor.

Her yardımcı için ayrı reklamlar çekilirken bazı isimler bunu kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Ekrem İmamoğlu

Mansur Yavaş

Meral Akşener

Ahmet Davutoğlu

Ali Babacan

Temel Karamollaoğlu

Gültekin Uysal