‘Öcalan’la görüşme’ iddiasına bir doğrulama daha

İktidarın, İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiası gündemdeki yerini korurken, gazeteci Murat Ağırel, bürokratlardan edindiği bilgilere göre söz konusu görüşmenin 28 Mart’ta olduğunu söyledi.

Abdullah Öcalan. (AA)

Görüşmeye dair iddia, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesinin ‘Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı’ başlıklı haberini alıntılamasıyla gündeme gelmişti.

Demirtaş, daha sonra kendi kaynaklarından da bu iddiayı doğruladığını kaydetmişti.

Bürokratlar yanıtladı

Benzer bir doğrulama da gazeteci Murat Ağırel’den geldi. Halk TV’de Şule Aydın’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programına katılan Ağırel, bürokratlardan edindiği bilgiye göre Öcalan’la 28 Mart’ta görüşüldüğünü söyledi.

Ağırel, bürokratlara görüşmenin içeriğini sorduğunu ancak net cevap alamadığını belirtti: “Bu görüşmeyi soracağınız kaynaklar kısıtlı. İçeriği hakkında bir şey söylemek istemiyorlar. Daha önce erzak göndermişler. İçeride ne konuştular bilmiyoruz. Basında dile getirilen konu bazı tekliflerin yapıldığı, bu tekliflerin kabul görmediği yönünde. Bunu sorduğumda bu minvalde görüşme dediler.”

2019’daki mektup

İktidar, 2019 yerel seçimleri öncesi HDP’nin muhalefet adaylarını desteklememesi için de Öcalan’la görüşmenin önünü açmış ve onun mektubu medyadan paylaşılmıştı.