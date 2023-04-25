Demirtaş, İmralı iddiasını paylaştı: Erdoğan ne istemiş olabilir?

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiasını alıntılayarak “Erdoğan, istediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan.”

Fotoğraf: Selahattin Demirtaş/Twitter

Demirtaş, Yeni Yaşam Gazetesi’nin “Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı” başlıklı haberini alıntılayarak, bu sabahki Diyarbakır merkezli gözaltı operasyonlarına dikkat çekti:

“Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum.”

Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?



İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan.



Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum. pic.twitter.com/eqam14o6JG — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 25, 2023

İktidar, 2019 yerel seçimleri öncesi HDP’nin muhalefet adaylarını desteklememesi için de Öcalan’la görüşmenin önünü açmış ve mektubunu medyadan paylaşmıştı.

Demirtaş’ın alıntıladığı iddiayı dile getiren gazeteci Amed Dicle, BDP-DBP-HDP heyetlerinin 14 Mart 2015’e kadar Öcalan’la yaptığı görüşmelerin tutanakları yer aldığı ‘Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa’ (İmralı Notları) ve ‘2005-2015 Türkiye-PKK Görüşmeleri, Kürt Sorununun Çözümüne ‘Çözüm Süreci’ Operasyonu’ kitaplarının yazarı.