Demirtaş, iktidarın Öcalan’la görüştüğünü doğrulamış

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın Abdullah Öcalan’la görüştüğünü kendi kaynaklarından doğruladığını söyledi.

Seçimlerin ilk turda biteceğini öngören Demirtaş, Hür Deva Partisi’nin (HÜDA-PAR) de çok abartıldığını belirtti.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, Yeni Yaşam Gazetesi’nin “Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı” başlıklı haberini alıntılayarak Diyarbakır merkezli gözaltı operasyonlarına dikkat çekmişti: “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ işbirliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum.”

‘Öcalan’la görüşmeyi doğruladım’

Demirtaş, bu paylaşımı hakkında Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Bu görüşmeyi kaynaklarından doğruladığını kaydeden Demirtaş şunları söyledi: “Bu iddiayı dile getiren gazeteci Amed Dicle, emin olmasaydı söylemezdi. Aynı bilgi, benim kaynaklarım tarafından da doğrulandı. İmralı’da sonuç alamayınca sahada Kürtlere baskıyı artırıp HÜDA PAR’ı yedeklemeyi tercih ettiler.”

‘Operasyon tam bir seçim çalışması, kumpas’

Demirtaş, Diyarbakır’da aralarında seçimlerde görevli avukatların da yer aldığı çok sayıda HDP’liye yönelik operasyonu, ‘tamamen bir seçim çalışması’ diye niteledi: “En aktif olanlar isim isim seçilmiş ve muhtemelen kullanışlı bir itirafçının önüne bir isim listesi konulup düzmece bir ifadeyle kumpas kurulmuş.”

Demirtaş’a göre operasyon, Saray, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bozdağ’ın ‘ortak yapımı.’

25 Nisan’daki ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde en az 128 kişi gözaltına alınmıştı. Gazetecilerden dördü tutuklanmıştı.

‘HÜDA-PAR çok büyütülüyor’

Doğu ve Güneydoğu’daki sandıkların güvenliğinden endişe etmediğini söyleyen Demirtaş, HÜDA PAR konusunun da ‘çok büyütüldüğü’ görüşünde: “Bizim 150 bin sandık görevlimiz ve gözlemcimiz varken HÜDA PAR’ın toplam seçmeni bile o kadar değil.”

HÜDA PAR, seçime AKP listelerinden girecek.