Sırrı Süreyya Önder, Bekir Bozdağ’ın ‘beyninden girip ağzından çıktı’

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, ‘şampanya’lı ’emanet’li sözleri nedeniyle topa tutulan Adalat Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘beyninden girip ağzından çıktı.’

Bozdağ millet ittifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştireyim derken şu sözleri sarf etmişti: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip beye mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi emanet etmeyelim.“

Bozdağ’ın Twitter’da yerden yere vurulan bu sözlerini gazeteci Mirgün Cabas GAİN’deki proramında konuk ettiği Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder’e sordu.

‘Millet uzayda mandıra kuruyor‘

Önder, Bozdağ’ın ‘şampanya-secde’ sözlerini şöyle değerlerdirdi: “Şampanya içene ‘Afiyet olsun’, alnı secdeye değene de ‘Allah kabul etsin’ deyip geçeceğiz. Kim nasıl kutlamak isterse öyle kutlayacak. Şu sevimsizliğin farkında değiller; hayata bu kadar müdahil olmak, kimin nasıl kutlayacağına, kutlama biçiminden bir yaşam tasavvuru çizmeye (tasarlamaya) onu bir korku silahına çevirmenin bu yüz yılda bir iş görmeyeceğini bilmiyorlar. Millet uzayda mandıra kuruyor artık.”

‘Bu kafaya çöp bile teslim edilmez’

‘Emanet etme’ sorusu karşılığında ise Önder daha ‘derinlere indi’: “Mesela bende bunun cevabı çok net; Bekir beye teslim etmem. Çünkü hayat böyle bakabilen bir kafaya bir çöp bile teslim edilemez. Nasıl düşünüyorsun, nasıl aklına geliyor? ‘Emanet’ ne? Neyi emanet ediyoruz, bekçi kim, niye bekçi… Birinin ona ihanet edeceğini nerden çıkarıyorsun? Ne kadar ayıp Kemal beyin bu aileye ne yapacağını öngörüyor da bu soruyu düşünüyor?

Bu, ağızdan öyle kolay çıkan bir laf değildir. Bu laf çıkana kadar o nöronların arasında milyarlarca kez tur atmıştır, işe yarar, ahlaka dayalı herhangi bir istasyon bulamayınca ağızdan böyle ekstrüde olmuş (fırlamış). Allah ıslah etsin.“

‘İktidarın gitmekte olduğu aşikar’

Seçimlere ilişkin tabloyu da değerlendiren Önder, iktidarın son durumunu özetledi. Önder’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*AKP’ye yığınsal bir geçiş oldu mu, son beş yılda? Bunun cevabı ‘Hayır.’ Toplumsal, sınıfsal bir kesim… Böyle hiçbir yönelim olmadı (iktidara).

*Neredeyse bütün büyükşehir belediyelerini kaybettiler. Baktığımız zaman ivme aşağıya doğru hızla bir kayıp şeklinde devam ediyor.

*Günde bir öğün yiyebilme imkanına sahip on binlerce yeni hane gerçekliğiyle karşı karşıya kalmışız.

*’(AKP’liler) rahat gözüküyorlar’mış… Rahat gözüken binde 1 bile oyu olmayan bir partiye (HÜDA PAR’ı kastediyor) gidip vekillik vermez. Bu mu rahatlık?

*Rahat gözüken düne kadar tahkir ettiği (aşağıladığı) kurumların elini eteğini öpmez. Bütün bunlar bir araya gelince bu iktidarın gitmekte olduğu aşikar.

*Mitinglere de baktığımızda -önemli bir göstergedir- bütün kamu gücünü elinde tutan bir yapı taşıma sistemiyle o değirmeni döndürdü şimdi taşımayla bile döndüremiyorlar. Şimdi dar kadraj miting görüntüsü veremiyorlar.

Kılıçdaroğlu’na bakışı

*Sayın Kılıçdaroğlu, -bütün eksiğiyle fazlasıyla- bütün muhalif bloku konsolide edebildi.

*Bunların dışında ilk defa Kürt düşmanlığını bir sopa olarak kullanamıyor.