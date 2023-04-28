Demirtaş: Erdoğan düşerse at yoluna devam eder

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Genç arkadaşım, Erdoğan düşerse at yoluna devam eder, bi’ şey olmaz, merak etme” dedi.

Özellikle son yıllarda AKP’lilerin seçim kampanyalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetimi kaybetmesi halinde ‘ülkenin elden gideceğine’ dair ‘korku senaryoları’ öne çıkıyor.

Twitter’dan Erdoğan’ın 2003’te attan düştüğü anlara ait görüntüyü paylaşan Demirtaş, şunları yazdı:

“Genç arkadaşım, Erdoğan düşerse at yoluna devam eder, bi’ şey olmaz, merak etme. Bu adaletsiz düzeni, bu yoksulluk düzenini sen değiştireceksin. Anahtar sende, bir oyla geleceğini aydınlatabilirsin.”