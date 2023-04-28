‘Bay Kemal’in tahtası’: İskenderun için özel ekonomi bölgesi planı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in tahtası’ serisinde Hatay İskenderun için özel ekonomi bölgesi sözü verdi.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu ‘Bay Kemal’in tahtası’ serisinin beşinci bölümünü Twitter’dan paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoyu “Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sevgili halkım, zenginleşmemizin şartlarından biri Türkiye’yi bir üretim ve ticaret üssü haline getirmek. Biliyorsunuz Çin’in geliştirdiği yeni İpek Yolu Projesi’nde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu’nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim, ticaret, dünya ile rekabet etmemiz şart.

*İskenderun’da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracağız. Dünya ticaretinin yüzde 80’ini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleriyse yük taşıma kapasiteli gemi siparişlerini ancak yüzde 15’ini tersanelerimizde inşa edebiliyorlar. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok.

*200 bin detveyt ton büyüklükteki gemilerin motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye’de üreteceğiz. Akdeniz bölgesinde konumlanacak tersane sadece yüksek kapasiteli gemilerin üretimiyle görevli olacak. Bu tersane Türkiye içinde üretim yapan çok sayıda tersaneyle orantısız rekabet yaratmaması için belirlenen büyüklüğün altındaki gemilerin üretimini kabul etmeyecek.